Семён Елистратов Семён Елистратов Фото: Soenar Chamid/AFLO/Global Look Press

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов будет готовиться к предстоящему чемпионату Европы 2020 года со сборной Венгрии.

Перед сезоном я тренировался со сборной Венгрии, перед чемпионатом Европы опять поеду к ним, — цитирует Елистратова РИА Новости.

Чемпионат Европы 2020 года пройдёт в венгерском городе Дебрецен 24–26 января.

Ранее сборная России завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае, писал NEWS.ru. Российская команда в составе Эмины Малагич, Семёна Елистратова, Софьи Просвирновой и Виктора Ана показала результат 2 минуты 40,208 секунды. Первое место заняла команда Нидерландов (2.40,196). Сборные Канады и США были дисквалифицированы.

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