Фото: Soenar Chamid/AFLO/Global Look Press

Норвежка Тириль Экхофф заняла первое место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском городе Анси.

Экхофф преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 41,6 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место заняла ещё одна представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд (+38,1; 2). Бронзовую...