Олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов будет готовиться к предстоящему чемпионату Европы 2020 года со сборной Венгрии.
Перед сезоном я тренировался со сборной Венгрии, перед чемпионатом Европы опять поеду к ним, — цитирует Елистратова РИА Новости.
Чемпионат Европы 2020 года пройдёт в венгерском городе Дебрецен 24–26 января.
Ранее сборная России завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае, писал NEWS.ru. Российская команда в составе Эмины Малагич, Семёна Елистратова, Софьи Просвирновой и Виктора Ана показала результат 2 минуты 40,208 секунды. Первое место заняла команда Нидерландов (2.40,196). Сборные Канады и США были дисквалифицированы.