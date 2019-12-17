Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) назвала лучших атлетов 2019 года, представляющих 10 видов спорта.
Лауреатами ежегодной награды «Серебряная лань» стали Владимир Балынец (паралимпийский спорт — пауэрлифтинг), Артур Далалоян (спортивная гимнастика), Инна Дериглазова (фехтование, рапира), Юлия Ефимова (плавание), Алена Косторная (фигурное катание), Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (пляжный волейбол), Даниил Медведев (теннис), Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Анжелика Сидорова (легкая атлетика, прыжки с шестом) и Анастасия Войнова/Дарья Шмелёва (велоспорт на треке).
Далалоян и Шмелёва второй год подряд становятся обладателями награды спортивных журналистов. Отметим, что представитель велоспорта получил эту премию во второй раз с 2004 года.
Лучшим тренером 2019 года, по мнению спортивных журналистов, стал наставник футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин, лучшей командой — сборная России по пляжному футболу.
В 2018 году лучшим тренером стал Станислав Черчесов. Лучшей командой признана сборная России по футболу, писал NEWS.ru.
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