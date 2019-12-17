https://static.news.ru/photo/41dcbb52-2162-11ea-9106-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) назвала лучших атлетов 2019 года, представляющих 10 видов спорта.

Лауреатами ежегодной награды «Серебряная лань» стали Владимир Балынец (паралимпийский спорт — пауэрлифтинг), Артур Далалоян (спортивная гимнастика), Инна Дериглазова (фехтование, рапира), Юлия Ефимова (плавание), Алена Косторная (фигурное катание), Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (пляжный волейбол), Даниил Медведев (теннис), Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Анжелика Сидорова (легкая атлетика, прыжки с шестом) и Анастасия Войнова/Дарья Шмелёва (велоспорт на треке).

Далалоян и Шмелёва второй год подряд становятся обладателями награды спортивных журналистов. Отметим, что представитель велоспорта получил эту премию во второй раз с 2004 года.

Лучшим тренером 2019 года, по мнению спортивных журналистов, стал наставник футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин, лучшей командой — сборная России по пляжному футболу.

В 2018 году лучшим тренером стал Станислав Черчесов. Лучшей командой признана сборная России по футболу, писал NEWS.ru.