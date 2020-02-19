https://static.news.ru/photo/6bac6f94-530e-11ea-be7f-fa163e074e61_660.jpg Андрей Шляпников Фото: rouor.rnd.sportsng.ru

Бывший член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики Андрей Шляпников заявил, что снял свою кандидатуру с выборов на пост главы организации, чтобы не навредить ВФЛА.

Я добровольно снял свою кандидатуру с выборов на пост президента ВФЛА, чтобы не навредить федерации, — приводит его слова Sport 24.

Чемпион Европы — 1986 добавил, что его поддержало порядка 40 регионов, но ситуация сложная, так как ВФЛА могут исключить из World Athletics. Шляпников отметил, что рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) перестраховалась, чтобы среди кандидатов на пост нового президента не было людей из прошлого руководства.

Я совсем там ни при чем, я не был в штате ВФЛА, не получал зарплату, — сказал он.

Шляпников в ВФЛА развивал студенческую лёгкую атлетику, работал на общественных началах, проводил детские соревнования среди любителей.

Я боюсь, если меня выберут, это может повредить восстановлению федерации и участию наших чистых атлетов в ОИ-2020, — отметил Шляпников.

На пост президента ВФЛА претендуют Юрий Борзаковский, Михаил Гусев, Олег Курбатов и Евгений Юрченко.

Ранее бывший первый вице-президент ВФЛА Андрей Сильнов в интервью NEWS.ru высказал своё мнение о нынешней ситуации в российской лёгкой атлетике.