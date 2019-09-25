Фото: Mathilda Ahlberg/Global Look Press

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в своём Instagram видео из отпуска, на котором он управляет автомобилем, держа на коленях своего шестилетнего ребёнка.

Подписчики спортсмена раскритиковали Плющенко за то, что он игнорирует правила дорожного движения. Правила дорожного движения ещё никто не отменял для чемпионов, — прокомментировал видео пользователь nadezdam23542. Ребёнок за рулём... нарушение...