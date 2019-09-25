Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Дохе рассказал, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило более 2533 проб легкоатлетов за 2019 год.
Только в этом году за 9 месяцев РУСАДА было получено 2533 проб у российских легкоатлетов, большая часть (70%) проб получена во внесоревновательный период, — сказал Шляхтин.
Он отметил, что в пуле тестирования РУСАДА состоят 457 спортсменов, в пуле IAAF — восемь.
Ранее российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что уедет тренироваться из страны в случае отстранения РУСАДА, писал News.ru.