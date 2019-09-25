https://static.news.ru/photo/d275b6ce-df76-11e9-8e8e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шляхтин Фото: twitter.com/d_shlyakhtin

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) с трудом выполняет свои финансовые обязательства перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) из-за дисквалификации.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин во время конгресса IAAF заявил, что отстранение федерации от членства в IAAF негативно сказалось на финансовой поддержке российской лёгкой атлетики со стороны спонсоров.

Федерация с трудом выполняет свои обязательства, в том числе и в вопросе возмещения всех затрат IAAF. На сегодняшний день нами оплачены все счета и выплачено в IAAF около 3,4 миллиона долларов, — сказал Шляхтин.

ВФЛА была временно лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года в связи с ситуацией с допингом в российском спорте. 23 сентября был рассмотрен вопрос восстановления статуса организации, однако было принято противоположное решение.

Ранее News.ru писал, что WADA запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА антидопинговому кодексу. 23 сентября исполнительный комитет WADA получил отчёт, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории.