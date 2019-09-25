Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Дохе рассказал, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило более 2533 проб легкоатлетов за 2019 год.

Только в этом году за 9 месяцев РУСАДА было получено 2533 проб у российских легкоатлетов, большая часть (70%) проб получена во внесоревновательный период, — сказал Шляхтин. Он отметил, что в...