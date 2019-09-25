Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Дохе рассказал, что из-за отстранения ВФЛА Россия потеряла большое число тренеров и спортсменов.
Мы в России потеряли за эти годы 17 тысяч спортсменов молодежного и подросткового возрастов. Значительное снижение произошло и в количественном составе тренеров. Около 1000 тренеров ушли в другие виды спорта, — сказал Шляхтин.
Глава ВФЛА отметил, что наиболее высокий отток наблюдается среди тренеров молодого возраста, из-за того, что всё меньше детей и подростков идут в лёгкую атлетику.
У родителей на слуху только допинговые страшилки и что вся легкая атлетика пропитана допингом. Конечно же отдавать ребенка в такой вид спорта никто не хочет, — добавил Шляхтин.
Ранее конгресс IAAF продлил дисквалификацию ВФЛА, писал News.ru.