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Бывший биатлонист, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Антон Шипулин заявил, что хотел бы принять участие в судебном процессе по делу о дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил.

Могу пожелать Устюгову бороться до конца. Если он со своими адвокатами выиграет дело, будет очень здорово и к нам не будут так бескомпромиссно докапываться. Я бы с удовольствием поучаствовал в...