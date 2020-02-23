Бывший биатлонист, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Антон Шипулин прокомментировал обыски у российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате мира в Италии.
Вчера полиция приехала к Логинову, забрала его вещи, телефон, ноутбук, хотя там были его личные данные, фотографии семьи. То, что сделала полиция и IBU, — это было гадко. Они неправильно поступили, приехав перед гонкой, — сказал Шипулин в эфире Первого канала.
Рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз поздно ночью накануне масс-старта. Биатлонист отказался бежать гонку, писал NEWS.ru.
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