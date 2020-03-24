https://static.news.ru/photo/1d5abf86-6e74-11ea-9056-fa163e074e61_660.jpg Антон Шипулин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший биатлонист, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Антон Шипулин отреагировал на слова трёхкратной олимпийской чемпионки (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфисы Резцовой о том, что спортсмены становятся депутатами только для того, чтобы зарабатывать больше денег.

Мне жаль, что великая для нашей страны спортсменка в очередной раз старается напомнить о себе не реальными делами, а публичными провокациями. Если бы Анфиса Анатольевна понимала специфику работы депутатов и законодательства, то вряд ли бы так высказывалась, — цитирует Шипулина РБК.

Он ещё раз подчеркнул, что избирался в Госдуму не ради того, чтобы заработать, а половину своей зарплаты отдаёт Совету ветеранов.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что все члены национальной сборной ушли на карантин после возвращения с этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Он отметил, что тренировочные планы согласовываются с личными тренерами и специалистами из сборной, писал NEWS.ru.