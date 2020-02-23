Бывший биатлонист, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Антон Шипулин заявил, что хотел бы принять участие в судебном процессе по делу о дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил.
Могу пожелать Устюгову бороться до конца. Если он со своими адвокатами выиграет дело, будет очень здорово, и к нам не будут так бескомпромиссно докапываться. Я бы с удовольствием поучаствовал в этом деле, у меня есть юристы, которые могут меня поддержать. Но обвинения только к Устюгову, я не могу в это вмешиваться, — сказал Шипулин в эфире «Первого канала».
Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил из-за употребления запрещённого вещества оксандролона. Он дисквалифицирован с 27 августа 2013 года. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, среди прочего он должен быть лишён золота сочинской Олимпиады, которое получил в составе эстафетной гонки.
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