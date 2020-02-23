Могу пожелать Устюгову бороться до конца. Если он со своими адвокатами выиграет дело, будет очень здорово, и к нам не будут так бескомпромиссно докапываться. Я бы с удовольствием поучаствовал в этом деле, у меня есть юристы, которые могут меня поддержать. Но обвинения только к Устюгову, я не могу в это вмешиваться, — сказал Шипулин в эфире «Первого канала».