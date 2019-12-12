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Юрист и тренер высшей квалификации по лёгкой атлетике Игорь Голованов считает, что российского прыгуна в высоту Данила Лысенко подставило руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Так глупо подставили Лысенко, я лично его знаю. Это не тот человек, который какие-то справки предоставляет. Вы в курсе, как там ситуация развивалась? Командировали вместе с Лысенко юриста квалифицированного, а...