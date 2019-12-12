Биатлонистка Ингела Андерссон из Швеции стала победительницей суперспринта на втором этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Риднау.
Андерссон преодолела дистанцию 4 км за 16 минут 26,1 секунды, пройдя четыре огневых рубежа без промахов. Второе место заняла украинка Анастасия Меркушина (+1,7), третье — французская биатлонистка Лу Жанмонно (+5,9).
Лучшей из российских спортсменок стала Полина Шевнина (+12,1), финишировавшая пятой. Екатерина Глазырина (+17,4; 1 промах) заняла восьмое место, Наталья Гербулова — 12-е (+39,1; 2), Анастасия Поршнева — 16-е (+45,7; 3), Ирина Старых — 22-е (+1.05,8; 3).
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) может негативно сказаться на результатах российских спортсменов на ближайшем этапе Кубка мира, писал ранее NEWS.ru.
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