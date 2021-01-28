Шевченко прокомментировала первую медаль во взрослом биатлоне

Гонка сложилась удачно для меня. Мне очень понравилось, и я поняла, что могу бороться за высокие места. Пока не задумываюсь о чемпионате или первенстве мира, а живу здесь и сейчас. Я намерена хорошо пробежать оставшиеся гонки на чемпионате Европы. Это преследование, и надеюсь, что меня поставят в эстафету, а там уже будем смотреть дальше, — рассказала Шевченко NEWS.ru.