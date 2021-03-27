Щербакова выступит на командном ЧМ по фигурному катанию

https://static.news.ru/photo/9318bdd6-8fc5-11eb-8f31-96000091f725_660.jpg Анна Щербакова Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что намерена представлять страну на командном чемпионате мира в Японии.

Спортсменка поделилась планами с порталом Sport24. По её словам, возможность выступить на командном ЧМ её очень радует.

Такой тяжёлый эмоциональный сезон был. Хочется, наверное, отпустить это и с удовольствием туда съездить и выступить спокойнее, — сказала фигуристка.

Щербакова пообещала «выкладываться на максимум» и показать все свои способности, несмотря на не самый высокий статус турнира.

Командный чемпионат мира пройдёт в Осаке с 15 по 18 апреля. Турнир является коммерческим, спортсмены борются за денежный приз. Участие в нём принимают команды шести стран, рейтинг фигуристов которых, составленный на основе соревнований сезона под эгидой Международного союза конькобежцев, наиболее высок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские фигуристки заняли весь пьедестал чемпионата мира в соревнованиях женщин. Щербакова впервые в карьере стала чемпионкой мира. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20).