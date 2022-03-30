Щербакова — всё? Почему фигуристка задумалась о завершении карьеры

Главным итогом Кубка Первого канала по фигурному катанию стала не очередная победа «Красной машины», не мощный перформанс Марка Кондратюка, не выступление Камилы Валиевой после скандальной Олимпиады, а заявление Анны Щербаковой. Заявление о возможном завершении карьеры. Почему фигуристка пришла к этой мысли? Настало ли действительно время, чтобы повесить коньки? Разбираемся.

Заявление о возможном завершении карьеры прозвучало после победы команды Анны Щербаковой в Кубке Первого канала. Фигуристка максимально честно и откровенно ответила на вопрос о своём будущем.

На данный момент хочется отдохнуть, но это не распространяется на следующий сезон. Пока, думаю, не только у меня так всё сумбурно. Никто не знает, что нас ждёт, поэтому я буду смотреть по ситуации. Пока хочется просто отдохнуть от этого сезона и прийти в себя, потому что, хоть он и был удачный, с яркими моментами, но для всех сложный, хочется выдохнуть, а дальше будем уже принимать решение ближе к новому сезону, —сказала Щербакова.

Последствия санкций в действии

«Так всё сумбурно. Никто не знает, что нас ждёт» — это пожалуй ключевая фраза в заявлении фигуристки. Само собой та ситуация, в которой оказался российский спорт и фигурное катание, в частности, не может добавлять оптимизма никому. Вот и Аня Щербакова говорит, что сумбур и неопределённость — главные аргументы в пользу завершения карьеры. И её можно понять.

Так получилось, что взрослая карьера фигуристки пришлась на самый неудачный период. То из-за корнавируса Щербакова лишилась большого количества международных стартов, то из-за ситуации на Украине, последствием которой стала полная изоляция российского спорта, она (как и все другие фигуристы) рискует выбыть на неопределённый период. Возможно, очень долгий.

И здесь сколько Кубков Первого канала не проводи, сколько дружественных стран не заявляй на собственный аналог Гран-при, это никогда не станет полноценной заменой таким турнирам, как чемпионат Европы, мира и Олимпиада. Фигуристы (да и все спортсмены) должны соревноваться с сильнейшими, иметь международный опыт, завоёвывать медали больших состязаний. В этом и есть смысл спорта. Без этого теряется главная суть всего этого действа. Естественно, такой расклад событий может ударить по мотивации всех спортсменов без исключения. В особенности это может ударить по Ане Щербаковой.

Анна Щербакова Сергей Булкин/NEWS.ru

Отсутствие мотивации — это проблема

Ещё два года назад у неё было то, ради чего продолжать тренироваться, соревноваться, терпеть, превозмогать все трудности. Впереди была Олимпиада — основной двигатель и мотиватор . Теперь же она олимпийская чемпионка, чемпионка мира. Главная старты в карьере Щербакова уже выиграла, и она может полностью собой гордиться. Ни у одного человека не повернётся язык сказать, что Аня незаслуженно пришла к своим победам. В последние два года практически все титулы ей давались невероятнейшими усилиями.

И если вы не считаете такой аргумент, как отсутствие мотивации, серьёзным, то вам в помощь пример Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана, собрав «Большой шлем» фигурного катания, так и не нашла в себе интерес к возвращению в большой спорт (официально ещё не закончила). Да, у Ани нет всех титулов. Например, она не выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы, но главные награды она собрала. Да и в двух оставшихся турнирах она осталась без медалей высшей пробы только по той причине, что они были отменены. В сезоне-2020/21 она могла спокойно выиграть золото в финале серии и европейском первенстве.

Отсутствие мотивации в купе с неопределённостью могли подвести Аню к мысли о завершении карьеры.

Аня превзошла всех

Каким бы ни было итоговое решение Щербаковой, нужно отдать ей должное. Отечественные фигуристки приучили нас к следующей схеме: объявляю о приостановке карьеры — несколько лет делаю вид, что хочу вернуться — завершаю карьеру. Загитова, Медведева, Сотникова — этот список можно продолжать бесконечно.

Аня отказалась от излюбленного пути многих фигуриток. Она призналась честно, как думает и что думает о своём будущем. С такой мудростью, с такой честностью о завершении карьеры не говорил никто. За это ей огромное спасибо.

Теперь осталось дождаться межсезонья. Тогда и станет понятно итоговое решение фигуристки.