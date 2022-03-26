Щербакова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира

Международный союз конькобежцев (ISU) представил обновлённый рейтинг, в котором первое место заняла российская фигуристка Анна Щербакова. Олимпийская чемпионка 2022 года имеет в своём активе 4419 баллов. Данные представлены на сайте организации.

На втором месте расположилась ещё одна россиянка, Александра Трусова, а тройку лучших фигуристок замкнула японка Каори Сакомото. Также в десятку сильнейших фигуристок мира попали россиянки Елизавета Туктамышева (пятое место), Камила Валиева (седьмое), Алёна Косторная (девятое).

На олимпийский играх в Пекине Анна Щербакова завоевала золото в личном турнире, Александра Трусова стала серебряным призёром Игр, а Каори Самокото — бронзовым. Также японка выиграла чемпионат мира 2022 года в Монпелье.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко предложил американской журналистке Кристин Бреннан наслаждаться победами своей сборной, пока российские фигуристы не вышли снова на мировую арену. До этого журналистка из США заявила, что там, где нет русских и китайцев, не существует проблем. Таким образом она отреагировала на отстранение россиян от чемпионата мира по фигурному катанию.