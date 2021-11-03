Щербакова в Игре: как чемпионка мира вырвала победу на турнире в Италии

После короткой на этапе Гран-при в Италии многие наверняка поставили крест на олимпийские перспективы Анны Щербаковой. Уж слишком тяжело ей дался старт нынешнего сезона. Но второй соревновательный день в Турине расставил всё по своим местам. Действующая чемпионка мира в очередной раз проявила невероятную силу духа и добыла важнейшую победу. Рассказываем, как это было.

Неприятный сюрприз

Этап Гран-при в Италии начался с настоящей сенсации. Российские фигуристки впервые за два с половиной года упустили первое место. Бельгийка Луна Хендрикс с чистейшим прокатом в короткой программе оставила позади Майю Хромых и действующую чемпионку мира Анну Щербакову. Причём звезда прошлого сезона допустила грубейшую и совершенно несвойственную ей ошибку. Вместо каскада из тройных прыжков лутц — риттбергер она исполнила каскад лутц — тулуп (последний прыжок был сделан только в два оборота). Впрочем, ситуацию ещё можно было исправить. Четверные прыжки, которыми владеют обе российские фигуристки, могли полностью изменить расклад сил.

Самодурова смогла

Первой из российских фигуристок начинала свою произвольную программу Софья Самодурова. Неудачное выступление в короткой программе (остановилась на промежуточном девятом месте) лишило подопечную Алексея Мишина возможности вклиниться в борьбу за медали. Поэтому в произвольной перед ней в первую очередь стояла задача побороться с собой. И она с этой задачей справилась!

Софья впервые за два последних сезона выдала качественный прокат. Единственная ошибка проскочила на флипе — сорвала каскад. Но благо, фигуристка не растерялась и оформила каскад на последнем прыжковом элементе программы. Номер получился ярким и эмоциональным. После финального аккорда Самодурова не могла сдержат слёз. Но на этот раз исключительно слёз счастья. Софья смогла, она справилась. Итог — седьмое место.

Анна Щербакова ALESSANDRO DI MARCO/Global Look Press

Настоящий боец

Реабилитироваться за короткую программу удалось и действующей чемпионке мира. Причём сполна. Но начнём мы не с выступления.

Все мы знаем, как тяжело начался этот сезон для Щербаковой. Травма в межсезонье, первое поражение за очень длительное время (речь идёт о «челленджере» в Будапеште), фиаско с короткой программе в Турине. С учётом бешенной конкуренции в женской фигурке и результатами, которые демонстрировали её прямые конкурентки на предыдущих этапах, за Аню было реально страшно. Но эта девочка не из робкого десятка.

Она ещё в прошлом сезоне доказала всем, что умеет бороться и добиваться результата, вопреки всему. В Италии, а точнее в произвольной программе на Гран-при в Турине, мы увидели прежнюю Аню: волевую, боевую, несгибаемую. Но главное в другом: своим прокатом ей удалось доказать, что её раньше времени сбросили со счетов. Щербакова в игре. Она будет бороться за Игры.

Номер под «Мастера и Маргариту» был исполнен прекрасно. Чистейший четверной флип — пожалуйста, чистейший каскад лутц — риттбергер (тот, что не удался в короткой) — получайте, вращения и дорожки на максимальный уровень — тоже можно. Аня в свойственной ей манере легко и непринуждённо откатала программу. Зрители были в восторге. Судьи, видимо, тоже. Они поставили действующий чемпионке мира больше 165 баллов за произвольную. Это её личный рекорд. Итоговый результат 236,78 поднял её на первую строчку. Обойти её на этом турнире уже никто не смог.

Майя хороша

Хотя шанс был как минимум у одной фигуристки. Юная звезда группы Тутберидзе Майя Хромых в очередной раз подтвердила свой серьёзный уровень и настрой на этот сезон. Подопечная Этери Тутберидзе начала программу ни много ни мало с двух четверных тулупов (один был исполнен в каскаде). Единственная проблема возникла у Майи на риттбергере и на дорожке шагов — только второй уровень. Впрочем, Хромый для дебютного международного старта всё равно выглядела очень убедительно. Осталось прибавить в «компонентности» и можно бороться за самые высокие места. А пока только вторая строчка (226,35).

Стоит отдать должное и Луне Хендрикс. Сильнейшие прокаты российских фигуристок её нисколько не смутили. Она вышла и всё сделала чистенько. Но без ультра-си бороться с нашими девочками невозможно. Поэтому только третье место. Для сборной Бельгии — это, конечно, сенсационный результат.