Щербакова устроила катание на коньках на Красной площади

https://static.news.ru/photo/c436a162-4b5f-11eb-846a-fa163e074e61_660.jpg Анна Щербакова Фото: anna__shcherbakova_/instagram.com

Трёхкратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова прокатилась на коньках на Красной площади. Соответствующее фото с катка девушка выложила в социальных сетях.

Так, фигуристка исполнила эффектное вращение на огромной скорости. Поклонники спортсменки по достоинству оценили катание своего кумира.

26 декабря Щербакова, лидировавшая после короткой программы, получила за произвольный прокат 183,79 балла. По итогам двух программ фигуристка набрала 264,10 балла и стала трёхкратной чемпионкой России.

Ранее NEWS.ru писал, что трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала безвкусными костюмы фигуристок на чемпионате России, завершившемся в Челябинске.

Она отметила короткую программу Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, подчеркнув, что «она им очень идёт и они сами получают от неё удовольствие», поздравила их тренеров Максима Транькова и Марину Зуеву.