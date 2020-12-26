Щербакова стала трёхкратной чемпионкой России по фигурному катанию

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Биатлонистка сборной России Валерия Васнецова, занявшая шестое место в спринте на этапе Кубка мира в Чайковском, рассказала, почему у неё разладилась стрельба в этом сезоне.

У нас сильно поменялся тренировочный процесс. У Михаила Викторовича Шашилова не забалуешь в плане нагрузок. Он даёт очень жёсткие тренировки, благодаря которым я хорошо выступаю ногами и чувствую себя лучше,...