Щербакова стала трёхкратной чемпионкой России по фигурному катанию

Фигуристка Анна Щербакова, представляющая тренерский штаб Этери Тутберидзе, стала лидером в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях женщин. Турнир проходит в Челябинске.
Спортсменка по сумме короткой и произвольной программ набрала 264,10 балла. Второе место заняла Камила Валиева (254,01), третьей стала Александра Трусова (246,37).
Ранее NEWS.ru писал, что фигурист Михаил Коляда, представляющий тренерский штаб Алексея Мишина, выиграл чемпионат России по фигурному катанию в соревнованиях мужчин в Челябинске.
Спортсмен по итогам короткой и произвольной программ набрал 296,15 балла. Второе место занял Макар Игнатов (265,37), третьим стал Марк Кондратюк (260,31). Таким образом, Коляда стал трёхкратным чемпионом страны.