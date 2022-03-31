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Щербакова ответила на вопрос, завершит ли она карьеру по итогам сезона

Фигуристка Щербакова заявила, что она хочет продолжать выступать
10:53, 31 марта 2022
Щербакова ответила на вопрос, завершит ли она карьеру по итогам сезона Анна Щербакова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российская фигуристка Анна Щербакова в эфире «Первого канала» заявила, что хочет продолжать выступать, показывать свой максимум на соревнованиях каждый день. Ранее олимпийская чемпионка 2022 года допустила завершение спортивной карьеры по итогам нынешнего сезона.

Я продолжаю кататься, у меня все такие же цели дальше, так что хочу тренироваться, выступать, показывать свой максимум на каждых соревнованиях. Потому что это заряжает меня, — сказала Щербакова.

Аня Щербакова является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021) и трёхкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

Ранее сообщалось, что хореограф Алексей Железняков рассказал, в каком настроение пребывала тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе после окончания Олимпийских игр в Пекине. По его словам, Тутберидзе оставила очень много эмоциональных сил на олимпийском турнире

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