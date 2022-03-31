Щербакова ответила на вопрос, завершит ли она карьеру по итогам сезона

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Выпуск программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ» об отстранении российского биатлона вышел под названием «В душе не IBU». Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (CБР) и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением решения в силу.

Гостями передачи стали двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, чемпионка Пекина — 2022 в лыжах Вероника Степанова, заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев. 2 марта Исполнительный совет Международного...