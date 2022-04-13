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Щербакова отреагировала на танец Трусовой в стиле стрип-пластики

Фигуристка Щербакова заявила, что хочет попробовать новую хореографию
20:39, 13 апреля 2022
Щербакова отреагировала на танец Трусовой в стиле стрип-пластики
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Олимпийская чемпионка Щербакова заявила, что собирается пробовать новую хореографию по примеру Александры Трусовой и Камилы Валиевой. Однако она отметила, что, скорее всего, не будет транслировать это на публику. Ранее Трусова опубликовала танец в стиле стрип-пластики, а Валиева исполнила vogue.

Планы на новую хореографию есть, но я не знаю, буду ли я это транслировать на публику, — передаёт слова Щербаковой корреспондент NEWS.ru.

Ранее бывшая российская фигуристка олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка оценила мастерство 17-летней коллеги Александры Трусовой в стрип-пластике. 

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