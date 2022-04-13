Щербакова отреагировала на танец Трусовой в стиле стрип-пластики

Российский экс-фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко анонсировал проведение шоу в Донецкой Народной Республике. Он не уточнил, когда оно может состояться, сообщает «Спорт-Экспресс».

Шоу в ДНР точно состоится, когда ситуация будет немного полегче. Мы обязательно приедем в ДНР. Министр спорта РФ поддержал, хорошая идея. Мы прорабатываем её. Обязательно приедем, — сказал он. 9...