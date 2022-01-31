Щербакова опубликовала видео с предолимпийских сборов в Красноярске

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Российская фигуристка, чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова опубликовала в Instagram видео с предолимпийских сборов в Красноярске. Она показала, как проходят тренировки в условиях антиковидных ограничений.

Утренняя рутина спортсменов перед тренировками на сборе в Красноярске. Уже и забыли, что когда-то было по-другому, — написала Щербакова.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В женских соревнованиях сборную России будут представлять Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова. Запасные: Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что командный турнир сборная России выиграет с запасом. Он отметил высокий уровень российских фигуристов.