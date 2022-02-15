Щербакова и Трусова ответили на вопрос о командном турнире ОИ

Российские спортсменки Александра Трусова и Анна Щербакова (команда ОКР) на тренировке перед командными соревнованиями по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх 2022

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова, которые не были заявлены на командный турнир на Олимпиаде в Пекине, заявили, что хотели бы принять участие в соревнованиях. В то же время обе спортсменки отметили, что не попадание в командный турнир не повлияло на их подготовку к личным стартам. Их слова приводит «Р-спорт».

Конечно, хотела поучаствовать в командном турнире, но никак это не влияло (на подготовку к личному турниру), ничего не могу об этом сказать, — сказала Трусова.

В свою очередь Анна Щербакова ответила, что она вряд ли может быть довольна тем обстоятельством, что её не взяли в командный турнир.

Сейчас старалась не воспринимать это близко к сердцу, готовиться к личному турниру. Наверное, полностью осознаю чувства по этому поводу уже после Игр, — сказала Щербакова.

7 февраля сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию. В соревнованиях приняли участие Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева, ранее обвинённая в употреблении допинга, выиграла короткую программу на Олимпийских играх в Пекине. За свой прокат она получила 82,16 балла.