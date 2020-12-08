Тренер попросил оградить биатлонистку Миронову от критики за ошибки

https://static.news.ru/photo/a132b056-395e-11eb-9173-fa163e074e61_660.jpg Светлана Миронова Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал о дальнейших планах использовать в эстафетах Светлану Миронову, которая в Контиолахти получила два круга штрафа в этой дисциплине.

Я не планирую использовать Светлану на четвёртом этапе. Она продолжит бегать свой этап — третий. Наша задача за два года до Олимпийских игр создать боеспособную команду, которую выбить из седла могли бы только очень серьёзные неудачи. Я бы призвал болельщиков и журналистов поддержать Миронову и не ставить на ней клеймо, что она не умеет стрелять. Такие ошибки могут произойти с каждым, главное — любить и беречь своих спортсменов. Верю, что в Хохфильцене она сможет решать серьёзные задачи, — рассказал Шашилов на пресс-конференции.

Также тренер отметил, что Татьяна Акимова выступит в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Как писал NEWS.ru, cтарший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский в ходе пресс-конференции прокомментировал самостоятельную подготовку Матвея Елисеева и Александра Логинова в подготовительный период.