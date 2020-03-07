https://static.news.ru/photo/4b074d54-6079-11ea-a5f4-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный завоевали бронзу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в соревновании танцевальных дуэтов. Турнир проходит в Таллине.

Первое место заняли американцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесников, набрав по итогам двух программ 177,18 балла. Серебро завоевали Мария Казакова и Георгий Ревия, представляющие Грузию (176,19). Шанаева и Нарижный набрали 175,17 балла.

Россияне Арина Ушакова и Максим Некрасов заняли четвёртое место (169,18), Диана Дэвис и Глеб Смолкин — пятое (165,22).

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский спортсмен Андрей Мозалёв завоевал золотую медаль юниорского чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Таллине.