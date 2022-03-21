Шахматист Карякин резко высказался после отстранения со стороны ФИДЕ

Российский шахматист Сергей Карякин гневно прокомментировал решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о полугодовой дисквалификации. Гроссмейстер назвал решение «позором» и обвинил федерацию в политизации игры. Слова спортсмена приводит портал Metaratings.ru.

Это очень неприятное решение, более того, я бы назвал его позорным, потому как сорваны все спортивные принципы. Я честно прошёл отбор, чтобы добраться до турнира претендентов, я готовился, вкладывал деньги и силы, привлекал серьёзных специалистов, но чиновники забыли, что спорт должен быть вне политики, — сказал Карякин.

Он добавил, что был дисквалифицирован за то, что просто поддерживал свой народ. Высказавшийся в поддержку спецоперации спортсмен заявил, что будет советоваться с юристами насчёт обжалования решения ФИДЕ в суде.

Ранее в понедельник, 21 марта, ФИДЕ отстранила Карякина от соревнований на шесть месяцев. При этом другой российский гроссмейстер, Сергей Шипов, проходивший по делу вместе с Карякиным, был признан невиновным и может продолжать выступления.

Бывший чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов в беседе с NEWS.ru назвал это решение маразмом и заявил, что отстранять спортсменов имеет право только дисциплинарная комиссия.