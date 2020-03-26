Российский шахматист Александр Грищук, принимающий участие в турнире претендентов, заявил, что необходимо приостановить соревнование в Екатеринбурге из-за коронавируса.
Я нахожусь в ужасном состоянии, мне совсем не хочется играть, —
заявилгроссмейстер «Известиям», который после шести туров с тремя очками идёт на шестом месте.
Грищук добавил, что перед началом турнира у него не было представления о коронавирусе, но сейчас он «абсолютно уверен, что турнир следует остановить».
Турнир, в котором участвуют восемь гроссмейстеров, продлится до 3 апреля. Победитель проведёт титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Ранее сообщалось, что все участники турнира подвергнутся проверке на коронавирус, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники