https://static.news.ru/photo/e42a0434-6e81-11ea-934a-fa163e074e61_660.jpg Александр Грищук Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Российский шахматист Александр Грищук, принимающий участие в турнире претендентов, заявил, что необходимо приостановить соревнование в Екатеринбурге из-за коронавируса.

Я нахожусь в ужасном состоянии, мне совсем не хочется играть, — заявил гроссмейстер «Известиям», который после шести туров с тремя очками идёт на шестом месте.

Грищук добавил, что перед началом турнира у него не было представления о коронавирусе, но сейчас он «абсолютно уверен, что турнир следует остановить».

Турнир, в котором участвуют восемь гроссмейстеров, продлится до 3 апреля. Победитель проведёт титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Ранее сообщалось, что все участники турнира подвергнутся проверке на коронавирус, писал NEWS.ru.