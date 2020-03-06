https://static.news.ru/photo/346ac8c8-5fde-11ea-a67d-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Шахбулатов Фото: shamil_shakhbulatov/instagram.com

Российский боец, представляющий клуба «Ахмат» Шамиль Шахбулатов (11-3) проиграл по очкам бразильцу Даниэлю Оливейре (27-6-1), который завоевал титул чемпиона лиги Absolute Championship Akhmat в легчайшем весе.

Первый раунд прошёл в осторожном обмене ударами с дистанции, однако к концу раунда бойцы взвинтили темп и обменялись жёсткими попаданиями. В начале второго раунда Оливейра забрал спину россиянина и попытался провести удушающий приём, а затем из маунта нанёс несколько жёстких ударов. Концовка раунда осталась за Шахбулатовым, несколько раз потрясшим бразильца. В третьем раунде Оливейра восстановился и дал бой Шахбулатову.

В чемпионских раундах темп боя упал, а бойцы стали больше времени проводить в клинче и борьбе. В этот раз ситуацию в партере контролировал уже Шахбулатов, однако в заключительном раунде бразилец попытался провести болевой на руку. В итоге победа в пятом раунде обеспечила бразильцу победу в поединке.

Как сообщал NEWS.ru, Арман Оспанов нокаутировал Расула Мирзаева и нанёс ему второе поражение подряд нокаутом.