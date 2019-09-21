News.ru — об итогах мирового первенства по художественной гимнастике, на котором российские девушки завоевали восемь из девяти золотых медалей, а Дина Аверина подтвердила звание настоящей примы среди гимнасток всей планеты.

Дина — трёхкратная вслед за Канаевой и Кудрявцевой

В первые дни чемпионата мира в столице Азербайджана проходили соревнования в индивидуальных видах программы — личном многоборье и его отдельных дисциплинах. В третий раз в карьере Дина Аверина подтвердила статус абсолютной чемпионки мира. Таким образом, она стала пятой в мире обладательницей такого титула и третьей в России — после Евгении Канаевой и Яны Кудрявцевой.

Дина Аверина Владимир Песня/РИА Новости

В индивидуальном многоборье она набрала 91,400 балла, опередив на три десятых балла свою сестру Арину, завоевавшую серебряную медаль. Подопечные президента Федерации художественной гимнастики России Ирины Винер-Усмановой в очередной раз доказали, что им нет равных в мире.

Очень довольна и рада, что две российские гимнастки стоят рядом на пьедестале чемпионата мира. Выиграть две награды в олимпийской дисциплине накануне Игр в Токио очень важно. Девочки держались молодцом: как говорится, Бог прислал мне нужные слова, которыми я смогла убедить Дину работать дальше после ошибки в исполнении программы, — цитирует Ирину Винер-Усманову « Спорт-Экспресс ».

По итогам квалификационных соревнований во всех дисциплинах личного многоборья определились победители и призёры командного турнира на чемпионате мира. Согласно регламенту, каждая сборная могла выставить по две участницы в каждые два вида упражнений с предметами, а в два других — по три своих представительницы. В общий зачёт шли восемь лучших результатов из десяти для каждой национальной команды

Россиянки Дина и Арина Аверины вместе с Екатериной Селезнёвой почти на 12 баллов опередили сборную Израиля, третью сумму набрала команда Болгарии.

В отдельных видах многоборья Дина сделала золотой хет-трик, выиграв упражнения с мячом, булавами и лентой, а дебютантка мировых первенств Екатерина Селезнёва стала лучшей в упражнении с обручем.

Екатерина Селезнева Владимир Песня/РИА Новости

Я сама немного в шоке. Журналисты испугались за золотую медаль? Я тоже была напугана. Но Ирина Александровна Винер-Усманова умеет настроить, подобрать нужные слова. Так что эта победа — благодаря ей и моему тренеру, сама я бы точно не справилась, — призналась Екатерина Селезнёва после завоевания своей первой личной награды высшей пробы на чемпионатах мира.

«Группа — единый организм: и сердце, и печень, и селезёнка»

Испуг, бурная радость или уныние — это всё может быть присуще юным девочкам, впервые выступающим на столь высоком уровне. Но только не «Железной леди» Ирине Винер-Усмановой, трепетно опекающей своих спортсменок на любом турнире.

Никогда не позволяю себе давать волю чувствам. Чувствовала себя полностью опустошённой. К сожалению или к радости, я многостаночница, нужно следить и за групповыми упражнениями, поэтому приходится работать, как говорит президент нашей страны, как раб на галерах, — рассказала глава федерации «Спорт-Экспрессу» о своих эмоциях после победного дубля сестёр Авериных в личном многоборье.

После яркого триумфа россиянок в индивидуальных дисциплинах победную эстафету подхватили наши гимнастки, выступающие в групповых упражнениях. Евгения Леванова, Анастасия Максимова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачёва и Анастасия Шишмакова выиграли «золото» в этом олимпийском виде программы, получив от судей за финальное выступление фантастические 30 баллов.

Сейчас гимнастика становится другой, очень рискованной. Мы составили программу таким образом, что чтобы она была максимально сложной, темп бешеный. И если вдруг кто-то ошибётся, всё может развалиться. Но таков спорт: кто не рискует, тот не пьёт шампанское, — цитирует « Спорт-Экспресс » старшего тренера российской команды Татьяну Сергаеву.

Очень ярко и образно прокомментировала победу нашей «группы» Ирина Винер-Усманова.

В групповых упражнениях выступать сложнее, чем в личных. Группа — единый организм. Вот что важнее — сердце или печень? А здесь всё: и сердце, и печень, и селезёнка. А мы получили высшую оценку даже не соревнований, а всего года. Мы сделали такую сложность в таком темпе, что уму непостижимо, — сказала президент федерации в интервью «Спорт-Экспрессу».

В заключительный день соревнований россиянки слегка ослабили «золотую хватку», позволив соперницам из Японии занять первое место в групповом упражнении с пятью мячами (наши стали третьими, пропустив вперёд ещё и болгарок), но затем поставили эффектную точку на турнире, выиграв упражнение с тремя обручами и двумя парами булав.

Ирина Винер-Усманова со своими воспитанницами Schreyer/www.imago-images.de/Global Look Press

Помимо богатого урожая наград высшей пробы стоит отметить, что наша сборная на этом чемпионате мира выполнила ещё одну важнейшую задачу, по максимуму завоевав лицензии в обеих олимпийских дисциплинах: две в индивидуальном многоборье и одну — в групповых упражнениях.