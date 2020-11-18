Тест на корону: московский этап расставит Плющенко и Тутберидзе по местам

На старте сезона российские фигуристы были поглощены этапами Кубка России. Несмотря на большое количество интригующих сюжетов, которые нам подарили экстренно введённые всероссийские состязания (они ещё не завершились — последний этап КР состоится в начале декабря), это была всего лишь раскачка перед главными соревнованиями сезона, первое из которых стартует уже через два дня. С 20 по 22 ноября в Дворце спорта «Мегаспорт» пройдёт пятый этап ISU Гран-при России по фигурному катанию. Это будет первый турнир, на котором соберутся почти все сильнейшие фигуристы России и не только. О формате состязания, участниках и главных интригах соревнования — в материале NEWS.ru.

Гран-при уже не тот

До нынешнего сезона главным соревнованием первой половины года была серия Гран-при, которая состояла из шести этапов, проходивших в разных частях планеты (США, Канада, Китай, Япония, Россия, Франция). Участие в этапах принимали не по национальному признаку, а в соответствии с индивидуальным рейтингом каждого фигуриста (проще говоря, на серию допускались лучшие фигуристы мира). При этом каждому из участников необходимо было выступить на двух этапах серии, чтобы в итоге отобраться на финал Гран-при. Так было до появления коронавируса.

Пытаясь сохранить серию Гран-при в нынешних непредсказуемых реалиях нашей жизни, чиновники Международного союза конькобежцев (ISU) прибегли к новому формату. Теперь основная масса спортсменов рассредоточены по этапам по национальному признаку (в России выступают россияне, в Америке — американцы и т. д.). Небольшая оговорка состоит в том, что к местным фигуристам могут присоединиться спортсмены, тренирующиеся на постоянной основе в стране проведения (например, Морис Квителашвили, представляющий Грузию, будет выступать у нас, так как занимается в группе Этери Тутберидзе), а также фигуристы из близлежащих стран. Кроме того, все спортсмены примут участие только в одной серии Гран-при, а не в двух, как это было ранее. Как будет проходить отбор на финал и будет ли он вообще (собирались проводить в Пекине) — вопросы, ответы на которые не знает пока никто.

Впрочем, даже такие значительные изменения не позволили многим странам провести соревнования Гран-при. Из-за нестабильной ситуации с коронавирусом во Франции, Китае и Канаде состязания были отменены. Россия станет вторым этапом после Америки, где Гран-при в итоге состоится. Более того, на российской серии смогут присутствовать болельщики (в ограниченном количестве). В нынешних реалиях это настоящий прорыв. Остаётся надеяться, что он оправдан.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Потери лидеров

Перед каждым этапом Кубка Росси отсеивалась группа лидеров. Выбывали все — парники, одиночники, танцоры. Кто-то не успел залечить старые травмы, кто-то снимался по ходу соревнований (также из-за травм), кто-то отбывал карантин из-за коронавируса. Была надежда, что хотят бы к Гран-при многие спортсмены сумеют восстановиться, но этого, к сожалению, не произошло. В московской серии не примет участие большая группа лидеров сборной России.

Всем жаждущим увидеть Евгению Медведеву на официальных соревнованиях после возвращения к Этери Тутберидзе придётся потерпеть. Двукратная чемпионка мира по-прежнему восстанавливается после травмы спины. Российская серия Гран-при — третье соревнование, с которого снимается Женя в этом сезоне. Появится ли фигуристка в последующих стартах, пока открытый вопрос. Всё будет зависеть только от её состояния.

В мужском блоке тоже есть несколько серьёзных потерь. По-прежнему откладывается открытые сезона у серебряного призёра чемпионата Европы — 2020 Артура Даниеляна. Также на Гран-при не выступит Александр Самарин. В отличие от Даниеляна, Самарина мы видели в этом сезоне несколько раз. Подопечный Светланы Соколовской сначала отметился на контрольных прокатах сборной России, а затем в очередной раз предстал перед публикой «Мегаспорта» на втором этапе Кубка России. Несмотря на итоговое второе место, соревнования в Москве дались спортсмену непросто — Самарин по-прежнему восстанавливается после травмы спины. Возможно, чтобы лишний раз не рисковать, спортсмен решил поберечь силы перед чемпионатом России, который пройдёт в Челябинске с 22 по 27 декабря.

В спортивных парах будут отсутствовать два ведущих дуэта сборной. Не смогут принять участие Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, перенёсший после этапа Кубка страны в Сочи ОРВИ. По словам тренера пары Сергея Доброскокова, Денис сейчас не в состоянии соревноваться.

Их основные конкуренты — пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов — тоже пропустят соревнования. В начале сентября стало известно, что партнёр переболел коронавирусом. Это обстоятельство значительно сказалось на подготовке и соревновательном сезоне пары. Дуэт впервые «вышел в свет» только две недели назад. Сразу после выступления в Казани Тарасова и Морозов дали понять, что не рассматривают российскую серию Гран-при, а сосредоточат своё внимание на оставшемся этапе Кубка России.

Что же касается танцевальных пар, то здесь главная потеря связана с дуэтом Александра Степанова/Иван Букин. В этом сезоне пара ещё ни разу не появлялась на соревнованиях. Какая конкретно причина побудила их отказаться от серии Гран-при в Москве, непонятно. Однако известно, что ранее партнёрша восстанавливалась после травмы спины. Кроме них на московском этапе не выступит другой российский танцевальный дуэт Софья Шевченко/Игорь Еременко.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос сезона

Но не думайте, что отсутствие именитых зарубежных гостей, а также потеря некоторых лидеров сборной сильно отразиться на уровне Гран-при. Российское фигурное катание сейчас на таком подъёме, что даже эти малоприятные потери пройдут почти незаметно.

В каждой дисциплине развернётся настоящая борьба за призовые места, а главным хедлайнерами, конечно же, станут женщины. На одном катке в рамках полноценного соревнования впервые в сезоне сойдутся Александра Трусова, Алёна Косторная, Анна Щербакова. Противостоять же лидерам прошлого сезона будет Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова. Да, своего рода мини-чемпионат России.

По ходу сезона ученицы Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко уже сталкивались друг с другом. На московском этапе Кубка России Трусовой противостояли Валиева и Усачёва — юниорки из группы именитого тренера. В Казани та же Трусова и Косторная соревновались с Хромых. Каждая из этих встреч рассматривалась через призму борьбы двух враждующих тренерских блоков этого сезона. Кто же окажется сильнее — ученицы Тутберидзе или экс-ученицы Тутберидзе?

То, что Плющенко в лице Трусовой способен справляться с юниорками Тутберидзе, все поняли. А как будут обстоять дела, когда дело дойдёт до противостояния с лидером команды Team Tutberidze Анной Щербаковой, — открытый вопрос и главная интрига предстоящего Гран-при.

Попутно с ответом на главный вопрос сезона Гран-при даст понимание в отношении лидера всего оставшегося сезона. И это касается не только женской дисциплины. За месяц перед чемпионатом России (возможно, последний турнир по фигурному катанию в этом сезоне) вряд ли ситуация претерпит сильные изменения.