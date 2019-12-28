https://static.news.ru/photo/259a352c-296a-11ea-8fa9-fa163e074e61_660.jpg Марина Черкасова и Сергей Шахрай Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года Сергей Шахрай считает, что судьи поставили Алёне Косторной низкие оценки по итогам короткой программы на чемпионате России в Красноярске.

После короткой программы Алёны я не нашёл ни одного недочёта. Алёна исполнила тройной аксель легко, непринужденно и безукоризненно, но всё же некоторые арбитры нашли какие-то недостатки в этом прыжке фигуристки — поставили +4 вместо +5, — цитирует Шахрая «Советский спорт».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что на чемпионате России, который проходит в Красноярске, фигуристкам ставят слишком высокие оценки, писал NEWS.ru.