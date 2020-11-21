Серебряного призёра ЧМ-2012 удивила победа Туктамышевой на Гран-при России

https://static.news.ru/photo/884874fc-2ce0-11eb-ab8f-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года, многократный медалист национального первенства Алёна Леонова прокомментировала победу Елизаветы Туктамышевой на московском этапе Гран-при.

По её словам, итог соревнований у женщин её удивил. Она отметила, что рада за Туктамышеву вдвойне, так как обе девушки родились в одном городе — Санкт-Петербурге.

Я знала, что Лиза подошла к этому старту в хорошей форме и рассчитывала на высокий результат. Но именно первое место очень удивило и порадовало. Наверное, никто не ожидал её победы сейчас. Все считали фаворитами Алёну Косторную и Сашу Трусову, которая с ума сходит по четверным и прыгает их подряд в произвольной программе, — рассказала Леонова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, работающая с тренером Алексеем Мишиным Туктамышева на Гран-при России набрала 223,39 балла в сумме. У Косторной 220,78 балла. Третье место среди одиночниц заняла Анастасия Гулякова, у неё 199,03 балла. Считавшаяся одним из фаворитов Трусова стала только четвёртой.

Елизавета Туктамышева за свою долгую по меркам фигурного катания карьеру собрала множество трофеев. В её активе золото чемпионата мира 2015 года и чемпионата Европы 2013 года, серебро командного ЧМ 2015 года и бронза 2019-го. Кроме того, она является победительницей финала Гран-при 2015 года и чемпионкой России 2013 года. В 2015 году она получила звание заслуженного мастера спорта России.