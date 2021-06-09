Сербскую волейболистку дисквалифицировали за расизм

Международная федерация волейбола (FIVB) дисквалифицировала волейболистку сборной Сербии, выступающую на позиции либеро, Сану Джурджевич на два матча. Об этом сообщает Volleyballworld.com.
Спортсменка была наказана за расистский жест в виде узких глаз, который она показала в игре предварительного раунда Лиги наций с Таиландом, которую сербская сборная выиграла со счётом 3:0. Поступок Джурджевич был признан дискриминационным, поэтому она пропустила поединок со сборной Бельгии и не сможет сыграть с командой Канады. Видео инцидента опубликовано на странице Instagram tha1landvolley.
Как сообщалось ранее, в шестом туре проходящего в итальянском Римини турнире Лиги наций, в котором принимают участие 16 сильнейших волейбольных сборных, российские волейболистки потерпели разгромное поражение от сборной Японии со счётом 3:0.