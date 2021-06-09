Сербскую волейболистку дисквалифицировали за расизм

https://static.news.ru/photo/5fe1e588-c917-11eb-9031-96000091f725_660.jpg Саня Джурджевич Фото: sanja.djurdjevic.12/facebook.com

Международная федерация волейбола (FIVB) дисквалифицировала волейболистку сборной Сербии, выступающую на позиции либеро, Сану Джурджевич на два матча. Об этом сообщает Volleyballworld.com.

Спортсменка была наказана за расистский жест в виде узких глаз, который она показала в игре предварительного раунда Лиги наций с Таиландом, которую сербская сборная выиграла со счётом 3:0. Поступок Джурджевич был признан дискриминационным, поэтому она пропустила поединок со сборной Бельгии и не сможет сыграть с командой Канады. Видео инцидента опубликовано на странице Instagram tha1landvolley.

Как сообщалось ранее, в шестом туре проходящего в итальянском Римини турнире Лиги наций, в котором принимают участие 16 сильнейших волейбольных сборных, российские волейболистки потерпели разгромное поражение от сборной Японии со счётом 3:0.