Сентябрьские турниры по фигурному катанию в Словакии отменены

https://static.news.ru/photo/019845ba-9774-11ea-bd60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Raniero Corbelletti/AFLO​​​​​​​/Global Look Press

Федерация фигурного катания Словакии отменила два международных турнира, которые должны были пройти в сентябре.

Был отменён этап Гран-при среди юниоров в Кошице (2-5 сентября), а также турнир серии «Челленджер» «Ондрей Непела Трофи» в Братиславе (16-19 сентября), сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее исполком Международной федерации гимнастики (FIG) объявил об отмене чемпионатов мира среди юниоров по спортивной и художественной гимнастике, которые должны были состояться в 2021 году. Турниры были отменены из-за переноса на 2021 год других соревнований и высокой загруженностью календаря. Чемпионаты пройдут в 2023 году, писал NEWS.ru.