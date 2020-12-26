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Семён Сучилов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

11:47, 27 декабря 2020 198
Семен Сучилов Семен Сучилов Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Югорский биатлонист Семён Сучилов одержал победу в спринте на отборочных соревнованиях «Ижевская винтовка». 10-километровую дистанцию он преодолел с одним кругом штрафа за 29.31,2.

Второе место занял другой хантымансиец Вадим Филимонов, который также допустил один промах и отстал от победителя на 25,9 секунды. Замкнул тройку лучших во второй раз на этих соревнованиях москвич Илья Гаврилов, с чистой стрельбой уступивший Сучилову 32,2 секунды. Пятый результат показал перспективный юниор Даниил Серохвостов, которого тренерский штаб планирует привлечь к стартам на Кубке IBU.

Как писал NEWS.ru, биатлонистка сборной России Валерия Васнецова, занявшая шестое место в спринте на этапе Кубка мира в Чайковском, рассказала, почему у неё разладилась стрельба в этом сезоне.

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