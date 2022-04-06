Семён Фуркад и другие герои России: как удивляли иностранные спортсмены

С начала спецоперации на Украине иностранные спортсмены, тренеры, функционеры чётко обозначили свою позицию, которую коротко можно изложить во фразе: «Действия России осуждаем, российских спортсменов на мировой арене видеть не желаем». Однако в этой волне хейта, осуждения и ненависти нашлись люди, которые не побоялись выступить с противоположным мнением. Рассказываем о деятелях спорта, которые вступились за российских атлетов и даже поддержали спецоперацию.

За Россию и двор

Пожалуй, главным ньюсмейкером последней недели в мире спорта (в российской повестке) стал Симон Фуркад. Перформанс француза на юношеском чемпионате мира по биатлону впечатлил многих. Он разорвал флаг собственной страны на три куска и из них сложил российский триколор, который затем разместил на вакс-кабине нашей команды. Это был его ответ организаторам турнира, которые сняли с российской вакс-кабины флаг. Мощный жест, конечно же, оценили в России, но за рубежом реакция оказалась не самой позитивной.

Симон Фуркад imago sportfotodienst/Global Look Press

По словам Симона, на него и даже его брата Мартена Фуркада, который не принимал никакую из сторон в конфликте, обрушился огромный поток хейта. Но чемпион мира по биатлону может не переживать. Если во Франции ему станет совсем некомфортно, то Россия протянет ему руку помощи. В Госдуме уже заявили о готовности предоставить Симону Фуркаду российское гражданство.

Российский народ дороже работы

Ещё месяц назад никто даже не подозревал о существовании некого Ойвинда Ваттердала, но всё изменилось после яркого жеста со стороны спортивного чиновника. Этот самый Ойвинда, недолго думая, покинул пост заместителя председателя Олимпийского комитета Норвегии из-за санкций в адрес российских спортсменов.

В своём заявлении он отметил, что категорически не согласен с отстранением россиян. Он считает, что ни один атлет в мире не должен подвергаться такой дискриминации. За свой мощный поступок он получил тонны сообщений с благодарностями от россиян.

Сербы — братья навек

Если Фуркад и Ойвинд — это всё-таки единичные представители своих государств, которые так рьяно вступились за россиян, то вот в Сербии подавляющее большинство поддерживает Россию и наших спортсменов. С начала спецоперации было проведено огромное количество акций.

Из последнего: игроки белградской «Црвены Звезды» отказались держать флаг Украины во время матча с литовским «Жальгирисом». Им за такое поведение, конечно, прилетело от болельщиков противоположной команды. Прямо во время акции их начали освистывать и ругать всеми замечательными словами на свете. Но недовольство фанатов нисколько не смутило игроков «Црвены».

Футбольное сообщество негодует

Очень громкое заявление по теме сделал футболист «Бетиса» и сборной Испании Эктор Бельерин. Он обратил внимание на лицемерие и двойные стандарты современного мира. По его словам, на Россию все набросились из-за того, что этот конфликт влияет на экономику многих стран, а вот на войну в Палестине, Йемене, Ираке всем было всё равно.

Россию отстранили от чемпионата мира за то, что другие страны делали годами. Всё, что происходит, представляется мне проявлением расизма. Жизни теряются во многих конфликтах, а мы придаём значение только тем, которые недалеко от нас, — сказал спортсмен.

Эктор Бельерин Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

С поддержкой в адрес российских атлетов выступили также Гус Хиддинк, Фабио Капелло. Но если от бывших тренеров сборной России такой позиции следовало ожидать, то заявление Антонио Конте особенно привлекло внимание. Тренер лондонского «Тоттенхэма» заявил, что спортсмены выполняют огромнейший объём работы ежедневно, поэтому они не заслужили просто так остаться без соревнований. Более того, он отметил, что вся эта ситуация может негативно повлиять на футбол.

К разряду неожиданных заявлений можно отнести и высказывание Мирчи Луческу, который ни много ни мало возглавляет сейчас киевское «Динамо». Румынский специалист заявил, что российские спортсмены не должны страдать из-за событий на Украине.

Я верю, что спорт может способствовать установлению мира. Может быть, не навязывать его, но он может проложить путь к тому, чего мы все хотим. Что мы будем делать после окончания конфликта? Как мы примиримся между собой? — сказал Луческу.

Не футболом единым

К слову о румынских спортивных деятелях. На защиту российских теннисистов встала румынка Симона Халеп. Хоть теннисисты из России стали чуть ли не единственными спортсменами, которых не отстранили от международных стартов (пока ещё), теннисистка из Румынии всё равно нашла повод для негодования. Она сочла возмутительным тот факт, что такие звёзды, как Даниил Медведев, Андрей Рублёв, должны выступать без флага.

Своим недовольством нынешней политикой многих международных федераций поделился в том числе чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. Норвежский шахматист поддержал своего прямого конкурента Сергея Карякина, который был отстранён на полгода из-за поддержки спецоперации на Украине. Норвежский шахматист отметил, что он не поддерживает позицию россиянина, однако не считает справедливой его дисквалификацию.

Как видим, за российских атлетов вступилось немало иностранных коллег. Как жалко, что это совершенно ни на что не влияет.