Семеро россиян пробились в четвертьфинал «Тур де Ски»

https://static.news.ru/photo/955f89c0-4c23-11eb-932b-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Квалификация мужского спринта свободным стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» завершилась в Валь-Мюстарие (Швейцария).

В четвертьфинал попали семь спортсменов из России: Александр Большунов (2-е время), Артём Мальцев (3), Андрей Мельниченко (6), Александр Терентьев (8), Евгений Белов (11), Глеб Ретивых (13) и Иван Якимушкин (23). Илья Семиков, Денис Спицов и Алексей Червоткин не смогли квалифицироваться в следующую стадию.

Победителем квалификации стал лыжник из Италии Федерико Пеллегрино. Также в четвертьфинал пробились британец Эндрю Масгрейв, швейцарец Дарио Колонья и француз Люка Шанава, которых относят к фаворитам многодневки. Четвертьфинальные забеги начались в 13:45 мск.

Как передавал NEWS.ru, 20 декабря Большунов и Ретивых одержали победу в мужском командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). На втором месте оказались представители Франции Ришар Жув и Люка Шанава. Третье место досталось спортсменам из Италии Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино.