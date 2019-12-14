Российский конькобежец Данила Семериков завоевал золотую медаль на дистанции 5000 метров на четвёртом этапе Кубка мира в японском Нагано.
Семериков показал время 6 минут 18,605 секунды. Серебряную медаль завоевал Питер Майкл (+0,08) из Новой Зеландии, на третьем месте финишировал ещё один россиянин Александр Румянцев (+1,05).
Всего российские спортсмены завоевали 11 медалей на четвёртом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который завершился в японском Нагано.
Как писал NEWS.ru, днём ранее россиянин Виктор Муштаков занял первое место на дистанции 500 метров на четвёртом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Второе место на соревнованиях в Нагано занял Павел Кулижников. Муштаков победил с результатом 34,508 секунды, Кулижников — 34,520 секунды. Третьим пришёл японец Юма Мураками (34,545). Россияне Артём Арефьев и Руслан Мурашов вышли соответственно на шестое и 17-е места.
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