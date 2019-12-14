https://static.news.ru/photo/e5f94ba6-1f28-11ea-a593-fa163e074e61_660.jpg Питер Майкл (серебро), Данила Семериков (золото) и Александр Румянцев (бронза) Фото: ISU_Speed/twitter.com

Российский конькобежец Данила Семериков завоевал золотую медаль на дистанции 5000 метров на четвёртом этапе Кубка мира в японском Нагано.

Семериков показал время 6 минут 18,605 секунды. Серебряную медаль завоевал Питер Майкл (+0,08) из Новой Зеландии, на третьем месте финишировал ещё один россиянин Александр Румянцев (+1,05).

Всего российские спортсмены завоевали 11 медалей на четвёртом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который завершился в японском Нагано.

Как писал NEWS.ru, днём ранее россиянин Виктор Муштаков занял первое место на дистанции 500 метров на четвёртом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Второе место на соревнованиях в Нагано занял Павел Кулижников. Муштаков победил с результатом 34,508 секунды, Кулижников — 34,520 секунды. Третьим пришёл японец Юма Мураками (34,545). Россияне Артём Арефьев и Руслан Мурашов вышли соответственно на шестое и 17-е места.