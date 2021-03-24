Сексуальное выступление: Слуцкая оценила прокат Туктамышевой на ЧМ

https://static.news.ru/photo/21588ad0-8d1a-11eb-a0e2-96000091f725_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Pontus Lundahl/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая дала высокую оценку выступлению Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

После первого дня соревнований у женщин 24-летняя Туктамышева занимает третье место после Анны Щербаковой и японки Рики Кихиры.

Лиза была очень собрана. Её катание было, не побоюсь этого слова, безумно сексуальным. Слюнки текли, когда она выступала, — заявила Слуцкая в беседе с Sport24.

Туктамышева чисто исполнила заявленные элементы: тройной аксель, каскад тройной лутц-тройной тулуп и тройной флип. За выступление она получила от судей 78,86 балла, что чуть меньше её личного рекорда в короткой программе (80,54 балла).

Лизу оценили по достоинству. Она была мегахороша. Давно не видела такой Лизы — такой спокойной, уверенной, в прекрасной форме, — добавила Слуцкая.

Произвольную программу фигуристки покажут 26 марта. Начало — в 20:00 по мск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира. Подопечная Этери Тутберидзе за короткую программу набрала 81 балл. На промежуточном втором месте остановилась японка Рика Кихира, заработав за короткий номер 79,08 балла, на третьей позиции — Елизавета Туктамышева.