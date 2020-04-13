Российской фигуристке Татьяне Навке сегодня исполнилось 45 лет. Свою спортивную карьеру она начала еще в СССР, пройдя путь от чемпионки Украины среди юниоров до Олимпийского золота (2006). Татьяна выступала в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым.

Став двукратной чемпионкой мира (2004, 2005), трёхкратной чемпионкой Европы (2004–2006), трёхкратной чемпионкой России, Татьяна завершила спортивную карьеру и начала участвовать в ледовых шоу, а впоследствии и продюсировала их. Татьяна замужем за Дмитрием Песковым, пресс-секретарём президента РФ.

Татьяна Навка

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Навка и Роман Костомаров. 1998 год

Владимир Родионов/РИА Новости

Владимир Путин и Татьяна Навка

Владимир Родионов/РИА Новости

Татьяна Навка и Роман Костомаров. 2005 год

Федор Савинцев/ТАСС

Татьяна Навка и Роман Костомаров. 2006 год

Виталий Белоусов/ТАСС

Татьяна Навка с дочерью

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Татьяна Навка и актер Марат Башаров во время выступления в рамках шоу «Звезды на льду»

Александра Немо/ТАСС

Татьяна Навка. 2014 год

Владимир Астапкович/РИА Новости

Дмитрий Песков и Татьяна Навка. 2018 год

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Татьяна Навка

Natalia Shakhanova/Global Look Press

Михаил Метцель/ТАСС

Татьяна Навка и Роман Костомаров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Навка и певица Жасмин

Сергей Булкин/NEWS.ru

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