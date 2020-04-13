Российской фигуристке Татьяне Навке сегодня исполнилось 45 лет. Свою спортивную карьеру она начала еще в СССР, пройдя путь от чемпионки Украины среди юниоров до Олимпийского золота (2006). Татьяна выступала в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым.
Став двукратной чемпионкой мира (2004, 2005), трёхкратной чемпионкой Европы (2004–2006), трёхкратной чемпионкой России, Татьяна завершила спортивную карьеру и начала участвовать в ледовых шоу, а впоследствии и продюсировала их. Татьяна замужем за Дмитрием Песковым, пресс-секретарём президента РФ.
Татьяна Навка
Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Навка и Роман Костомаров. 1998 год
Владимир Родионов/РИА Новости
Владимир Путин и Татьяна Навка
Владимир Родионов/РИА Новости
Татьяна Навка и Роман Костомаров. 2005 год
Федор Савинцев/ТАСС
Татьяна Навка и Роман Костомаров. 2006 год
Виталий Белоусов/ТАСС
Татьяна Навка с дочерью
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Татьяна Навка и актер Марат Башаров во время выступления в рамках шоу «Звезды на льду»
Александра Немо/ТАСС
Татьяна Навка. 2014 год
Владимир Астапкович/РИА Новости
Дмитрий Песков и Татьяна Навка. 2018 год
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Татьяна Навка
Natalia Shakhanova/Global Look Press
Михаил Метцель/ТАСС
Татьяна Навка и Роман Костомаров
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Навка и певица Жасмин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Добавьте наши новости в избранные источники