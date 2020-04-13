Российской фигуристке Татьяне Навке сегодня исполнилось 45 лет. Свою спортивную карьеру она начала еще в СССР, пройдя путь от чемпионки Украины среди юниоров до Олимпийского золота (2006). Татьяна выступала в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым.

Став двукратной чемпионкой мира (2004, 2005), трёхкратной чемпионкой Европы (2004–2006), трёхкратной чемпионкой России, Татьяна завершила спортивную карьеру и начала участвовать в ледовых шоу, а впоследствии и продюсировала их. Татьяна замужем за Дмитрием Песковым, пресс-секретарём президента РФ.