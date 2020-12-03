Седьмая победа подряд: ЦСКА обыграл «Олимпиакос»

Матч регулярного чемпионата Евролиги между командами ЦСКА и «Реал» завершился победой «армейцев» со счётом 74:73 (17:20, 18:18, 23:17, 16:18). В их составе отличился разыгрывающий защитник Майк Джеймс, он набрал 27 очков.

Для ЦСКА эта победа стала шестой подряд в Евролиге, команда расположилась на втором месте в турнирной таблице. «Реал» находится на пятой строчке. Фото ярких моментов игры — в галерее NEWS.ru.