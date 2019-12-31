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Будущий президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, который вступит в должность с 1 января 2020 года, поблагодарил предшественника Крейга Риди и признался, что приложит максимум усилий для защиты «чистых» спортсменов.

Я сделаю всё возможное, чтобы искоренить жульничество в спорте и защитить «чистых» спортсменов, — написал Банька на своей странице в Twitter. 78-летний Риди возглавлял организацию с 2014 по 2019 год....