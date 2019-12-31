Фото: biathlonrus.com

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило окончательный список спортсменов, которые отправятся на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Впервые в сезоне на международные старты отобрались Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ульяна Кайшева и Виктория Сливко. Это стало возможным по итогам «Ижевской винтовки».

Биатлонисты Дмитрий Малышко и Антон Бабиков старты будут пропускать. Полностью состав можно увидеть здесь.

Ранее NEWS.ru писал, что шведский лыжник обвинил Большунова в поломке палки.

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