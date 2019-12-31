Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило окончательный список спортсменов, которые отправятся на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Впервые в сезоне на международные старты отобрались Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ульяна Кайшева и Виктория Сливко. Это стало возможным по итогам «Ижевской винтовки».
Биатлонисты Дмитрий Малышко и Антон Бабиков старты будут пропускать. Полностью состав можно увидеть
Ранее NEWS.ru писал, что шведский лыжник обвинил Большунова в поломке палки.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен