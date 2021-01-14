СБР перечислил имена представителей сборной РФ, заболевших COVID-19

Заболевшими коронавирусом в сборной России по биатлону оказались тренер женской команды Николай Загурский и сервисмен Роман Виролайнен, следует из сообщения пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР).
Как отмечается, Загурский и Виролайнен получили положительные результаты тестов на COVID-19. У обоих болезнь протекает бессимптомно. Ожидается, что заболевшие проведут 10 дней на карантине. В связи с этим они пропустят следующий этап Кубка мира, который пройдёт 21–24 января в итальянском Антхольце.
В России ещё 570 человек скончались от коронавируса за минувшие сутки. Общее число погибших с начала пандемии достигло 63 940 человек. Больше всего смертельных случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге — 83. В столице от COVID-19 умерли 68 пациентов.
За сутки в России было выявлено 24 763 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 13,8% не имели клинических проявлений. Всего заражённых выявлено 3 495 816 человек, выздоровели с начала пандемии 2 882 044 пациента.
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