https://static.news.ru/photo/1822a176-558f-11ea-8654-fa163e074e61_660.jpgФото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков считает, что обыски, которые произошли рано утром в отеле российских спортсменов, негативно повлияли на их выступление в эстафете.
Конечно, это всё влияет, думаю, это повлияло бы на каждого, к кому полиция приходит в пять утра. Очень плохо, что такие ситуации возникают — причём непонятно откуда и в дни очень важных стартов, — цитирует Чепикова ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.