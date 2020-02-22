Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков считает, что обыски, которые произошли рано утром в отеле российских спортсменов, негативно повлияли на их выступление в эстафете.

Конечно, это всё влияет, думаю, это повлияло бы на каждого, к кому полиция приходит в пять утра. Очень плохо, что такие ситуации возникают — причём непонятно откуда и в дни очень важных стартов, — цитирует Чепикова ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Кугаевского. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.

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