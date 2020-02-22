Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что ему нечего скрывать, так как он не употребляет запрещённые вещества.

Отказываться от эстафеты я не собирался, потому что мне лично нечего стыдиться. Я ничего не делал, ничего не употреблял и даже мысли такой не имел. У меня презрение ко всему,...