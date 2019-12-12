https://static.news.ru/photo/e2ad5cc0-1cc2-11ea-9034-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Haofei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что в случае, если спортсмены не поедут на Олимпийские игры под нейтральным флагом, то есть вариант проведения альтернативной Олимпиады.

Ехать ли под нейтральным флагом? У нас до Олимпиады ещё три года, будем смотреть, что можно сделать. Есть вариант, что проведём альтернативные Олимпийские игры, — сказал Драчёв журналистам.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может начать проводить собственные соревнования, являющиеся альтернативой Олимпийских игр, писал News.ru.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Однако «чистые» спортсмены могут выступать под нейтральным флагом.