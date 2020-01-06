Союз биатлонистов России (СБР) назвал предварительный состав национальной команды на юниорский чемпионат мира.

В него вошли в том числе Карим Халили и Анастасия Гореева. Полный список опубликован в Twitter СБР. Отмечается, что состав представлен на утверждение.

Ранее стало известно, что Анастасия Поршнева выступит на январских этапах Кубка мира вместо Екатерины Юрловой-Перхт. Спортсменка не сможет принять участие из-за болезни, писал NEWS.ru.

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