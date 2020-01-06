Союз биатлонистов России (СБР) назвал предварительный состав национальной команды на юниорский чемпионат мира.
В него вошли в том числе Карим Халили и Анастасия Гореева. Полный список опубликован в Twitter СБР. Отмечается, что состав представлен на утверждение.
Состав юниорской сборной на Первенство мира представлен на утверждение: Даниил Серохвостов, Кирилл Бажин, Вадим Истамгулов, Никита Матвеев, Карим Халили, Анастасия Шевченко, Инна Худорожкова, Анастасия Халиуллина, Алина Кудисова, Анастасия Гореева.