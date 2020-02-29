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Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал выдержки из письма, направленного в штаб-квартиру Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с обысками в номерах Александра Логинова и Евгения Гараничева, тренера Александра Касперовича, а также в автомобилях сборной России по биатлону на чемпионате мира в Италии.

СБР видит в этих действиях грубое нарушение не только собственных прав, но и самих принципов Biathlon Family, а также правил и норм международного спортивного и олимпийского движения. В заявлении подчёркивается, что IBU не предпринял никаких действий, направленных на защиту прав сборной России.

В действии (а точнее — бездействии) IBU нетрудно усмотреть желание повлиять на исход соревнований, поставить спортсменов в заведомо неравные условия, — отмечается в опубликованном на сайте СБР письме.

Также в документе отмечается, что в дальнейшем СБР может потребовать возмещение материальных и моральных убытков. Российская сторона просит от IBU выразить свою официальную позицию по данному вопросу.

Ранее NEWS.ru писал, что рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью, накануне масс-старта. В результате этого Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.