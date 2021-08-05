Сборной России предрекли золото Олимпиады в волейболе

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Россиянина Василия Мизинова дисквалифицировали во время соревнований по спортивной ходьбе на 20 км на Олимпийских играх (ОИ) в Токио.

За семь километров до финиша Василий получил третье предупреждение и две минуты штрафа. В итоге он не смог продолжить борьбу за медали. На данный момент в активе сборной России 55...