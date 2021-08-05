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Сборной России предрекли золото Олимпиады в волейболе

12:25, 05 августа 2021
Сборной России предрекли золото Олимпиады в волейболе Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press
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Бывший тренер мужской сборной России по волейболу олимпийский чемпион Лондона-2012 Владимир Алекно оценил шансы команды в финале Олимпийских игр в Токио. Его слова приводит телеканал «360».

Они олимпийскими чемпионами будут, так как такой сильной команды, как нынешняя сборная, у России не было. Они могли плохо или хорошо играть, но по подбору людей они достойны быть олимпийскими чемпионами, — сказал Алекно.

Ранее в четверг, 5 августа, российские волейболисты победили Бразилию и вышли в финал Олимпиады.

Накануне женская сборная России по волейболу проиграла Бразилии в четвертьфинале Олимпийских игр — 2020 в Токио.

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