Сборной России по волейболу поставлена задача завоевать медали на ЧМ-2022

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал о задачах мужской сборной России на чемпионате мира.
На сегодняшний день мы располагаем очень серьёзным коллективом, все понимают ответственность перед страной. Ребята приложат все усилия. Задача — завоевать медали. Я сам спортсмен, и однозначно говорить о золоте вопрос не стоит. Но будет достойный результат, — сказал Шевченко на пресс-конференции, посвящённой чемпионату мира по волейболу.
Он также рассказал, почему был выбран город Кемерово.
Сибирь заслужила принимать чемпионат мира. Чем больше география, тем выше интерес к нашему виду спорта, — добавил он.
Ранее генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол 2022» Роман Станиславов раскрыл детали проведения чемпионата мира, писал NEWS.ru.