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Сборной России по волейболу поставлена задача завоевать медали на ЧМ-2022

13:46, 15 декабря 2020
Станислав Шевченко Станислав Шевченко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал о задачах мужской сборной России на чемпионате мира.

На сегодняшний день мы располагаем очень серьёзным коллективом, все понимают ответственность перед страной. Ребята приложат все усилия. Задача — завоевать медали. Я сам спортсмен, и однозначно говорить о золоте вопрос не стоит. Но будет достойный результат, — сказал Шевченко на пресс-конференции, посвящённой чемпионату мира по волейболу.

Он также рассказал, почему был выбран город Кемерово.

Сибирь заслужила принимать чемпионат мира. Чем больше география, тем выше интерес к нашему виду спорта, — добавил он.

Ранее генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол 2022» Роман Станиславов раскрыл детали проведения чемпионата мира, писал NEWS.ru.

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