Сборной России по волейболу поставлена задача завоевать медали на ЧМ-2022

На сегодняшний день мы располагаем очень серьёзным коллективом, все понимают ответственность перед страной. Ребята приложат все усилия. Задача — завоевать медали. Я сам спортсмен, и однозначно говорить о золоте вопрос не стоит. Но будет достойный результат, — сказал Шевченко на пресс-конференции, посвящённой чемпионату мира по волейболу.