Сборная США победила в медальном зачёте ОИ-2020, Россия — на пятом месте

Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Украинский борец греко-римского стиля и депутат Верховной рады Жан Беленюк встал на защиту легкоатлетки Ярославы Магучих, которую раскритиковали после фото с российской коллегой Марией Ласицкене. Слова Беленюка приводит сайт телеканала «Наш».

Я ни на секунду не сомневаюсь в том, что Ярослава Магучих является патриотом Украины. Она реально герой, потому что боролась за такую медаль. По поводу травли ребенка, которому 19 лет,...