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Сборная США победила в медальном зачёте ОИ-2020, Россия — на пятом месте

10:06, 08 августа 2021
Сборная США победила в медальном зачёте ОИ-2020, Россия — на пятом месте Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press
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Сборная США победила в медальном зачёте Олимпийских игр — 2020 в Токио, а национальная команда России заняла пятое место.

На Играх американцы завоевали 113 медалей: 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые. На счету сборной России 70 медалей: 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые.

Второе место в командном зачёте заняла сборная Китая, третье — Япония.

Торжественная церемония закрытия Игр состоится 8 августа.

Ранее сообщалось, что врач российской команды на Олимпийских играх Андрей Жолинский рассказал, что отечественные спортсмены обращались к психологу в Токио около 200 раз.

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