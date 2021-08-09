Сборная США победила в медальном зачёте ОИ-2020, Россия — на пятом месте

Сборная США победила в медальном зачёте Олимпийских игр — 2020 в Токио, а национальная команда России заняла пятое место.
На Играх американцы завоевали 113 медалей: 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые. На счету сборной России 70 медалей: 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые.
Второе место в командном зачёте заняла сборная Китая, третье — Япония.
Торжественная церемония закрытия Игр состоится 8 августа.
Ранее сообщалось, что врач российской команды на Олимпийских играх Андрей Жолинский рассказал, что отечественные спортсмены обращались к психологу в Токио около 200 раз.