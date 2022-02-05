Сборная Россия опередила США в командном турнире на Олимпиаде 

Чемпион России и чемпион Европы Марк Кондратюк занял третье место в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и принёс национальной команде девять очков. Российский фигурист за свою программу получил 181,65 баллов.

На первой строчке расположился японец Юма Кагиям, показав результат 208,94 за прокат (10 баллов). Тройку замкнул американец Винсент Чжоу — 171,44 (8 баллов). Произвольная программа у женщин состоится 7 февраля....