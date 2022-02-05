Сборная Россия опередила США в командном турнире на Олимпиаде 

Сборная России по фигурному катанию располагается на промежуточном первом месте после второго соревновательного дня в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. По итогам выступлений одиночников, танцоров и пар наша команда набрала 45 баллов.
Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе, а одиночник Марк Кондратюк вторе место в произвольной программе.
На втором промежуточном месте располагается США — 42 очка, на третьем — Япония (39).
Решающие соревнования в командном турнире состоятся 7 февраля. Начало соревнований — в 4:20 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что сборная России по фигурному катанию располагается на промежуточном втором месте после первого соревновательного дня в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. По итогам выступлений одиночников, танцоров и пар наша команда набрала 26 очков.