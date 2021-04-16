Сборная России впервые победила на командном ЧМ по фигурному катанию

https://static.news.ru/photo/707e12ac-9f66-11eb-990f-96000091f725_660.jpg

Российские фигуристы досрочно победили на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии, впервые в истории завоевав награды этого турнира.

17-летняя россиянка Анна Щербакова заняла первое место, набрав 160,58 балла по итогам проката. На втором месте японка Каори Сакамото — 150,29 балла, на третьем месте россиянка Елизавета Туктамышева — 146,23 балла.

Всего у сборной России в общем зачёте командного чемпионата мира 125 баллов. На втором месте расположилась команда США со 110 баллами, на третьем месте фигуристы из Японии со 107 баллами.

В составе сборной России выступали Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко и Анна Щербакова, а также пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Призовой фонд состязания World Team Trophy составляет 1 млн долларов, россияне получат 200 тысяч как победители. Командные турниры проводятся раз в два года. Россияне дважды выигрывали серебряные медали и один раз бронзовые.

NEWS.ru рассказал, как российские фигуристы перед заключительными дисциплинами командного ЧМ помогли команде укрепиться в лидерах.